“التحالف الدولي” يستقدم رتل جديد نحو قاعدة “تل بيدر” العسكرية شمالي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل لـ”التحالف الدولي”، نحو الأراضي السورية عبر معبر “الوليد” الحدودي قادماً من إقليم كردستان العراق، ويتألف الرتل من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث توجهت نحو قاعدة التحالف الدولي المتواجدة في “تل بيدر” بريف الحسكة الشمالي.

ورصد المرصد السوري في 3 يونيو، عودة نحو 50 شاحنة عسكرية للقوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها في قواعدها العسكرية في شمال شرق سورية.

ورصد المرصد السوري، عبور عربات أمريكية برفقة شاحنات محملة بالأسلحة قادمة من دير الزور في طريقها إلى قاعدة استراحة الوزير.