التحالف الدولي يستقدم رتل جديد نحو قواعده في منطقة شمال شرق سورية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 20 آلية القسم الأكبر منها صهاريج محروقات، بالإضافة لنحو 5 شاحنات عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتوجهت نحو القواعد التابعة لها في منطقة شمال شرق سورية.

وكان المرصد السوري رصد في التاسع من الشهر الجاري، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم نحو 25 آلية تتألف من عربات مصفحة وشاحنات تحمل عربات وأسلحة وصناديق مغلقة، عبرت القامشلي واتجهت نحو القواعد العسكرية في شمال وشرق سورية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 5 أيار، دخول قافلة عسكرية تابعة لـ”التحالف الدولي، تتألف من 30 آلية تضم شاحنات وعربات معطاة وسيارات نوع “همر” إضافة إلى صهاريج وقود، حيث عبرت من مدينة القامشلي واتجهت نحو طريق “m4” الدولي، إلى القواعد العسكرية في شمال وشرق سورية.

ورصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اليوم ذاته أيضًا، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تضم نحو 50 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والمعدات العسكرية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف دير الزور والحسكة.