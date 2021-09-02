محافظة الحسكة: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سورية.

وتتألف القافلة من 30 شاحنة محملة بمدرعات وأسلحة ثقيلة، ومواد لوجستية، توجهت من مدينة القامشلي نحو القواعد العسكرية في شمال شرق سورية.

وفي 26 آب الفائت، استقدمت قوات “التحالف الدولي” قافلة مواد لوجستية وعسكرية من إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 50 شاحنة تحمل عربات عسكرية ومواد ومعدات خاصة لإنشاء قواعد عسكرية، واتجهت القافلة إلى قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة في شمال وشرق سورية.

عدسة المرصد السوري: “التحالف الدولي” يستقدم قافلة تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى شمال وشرق سورية