“التحالف الدولي” يستقدم قافلة مواد عسكرية ولوجستية إلى القواعد العسكرية في شمال وشرق سورية

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول قافلة مواد عسكرية ولوجستية لـ”التحالف الدولي” قادمة من إقليم كردستان العراق، وتحمل شاحنات مغلقة وعربات عسكرية وصهاريج وقود خاص بالطائرات، واتجهت القافلة من القامشلي بريف الحسكة إلى القواعد العسكرية في شمال وشرق سورية.

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي تدخل شمال وشرق سورية منذ مطلع أيلول الجاري.

وفي 9 أيلول، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف من 30 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والوقود، اتجهت نحو قاعدة الشدادي في ريف الحسكة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 2 أيلول، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سورية.

وتتألف القافلة من 30 شاحنة محملة بمدرعات وأسلحة ثقيلة، ومواد لوجستية، توجهت من مدينة القامشلي نحو القواعد العسكرية في شمال شرق سورية.