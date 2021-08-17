“التحالف الدولي” يستقدم مواد لوجستية إلى القاعدة الأمريكية في المالكية

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول أكثر من 30 شاحنة لـ”التحالف الدولي” تحمل كتل اسمنتية من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلى القاعدة الأمريكية في مدينة المالكية (ديريك)، وهو الرتل الثاني منذ بداية الشهر الحالي، بالتزامن مع ذلك كانت تحلق طائرات مروحية في الأجواء، وتجول دورية أمريكية في المدينة، حيث سيرت القوات الأمريكية اليوم الثلاثاء دورية اعتيادية في بلدة المالكية (ديريك)، تتألف من أربعة مدرعات عسكرية تجولت في المدينة، تزامنًا مع تحليق حوامتين عسكريتين في أجواء المنطقة.

وأثناء تجول القوات الأمريكية توقفوا في شارع الكورنيش داخل المدينة، وترجل الجنود الأمريكان متجولين بين المواطنين.

كما توقفت عربات أمريكية، أمس، أمام أحد مطاعم مدينة المالكية “ديريك”، لتناول الطعام في المدينة.