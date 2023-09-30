“التحالف الدولي” يسيّر دورية عسكرية استطلاعية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: سيّرت قوات “التحالف الدولي” اليوم، دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 8 عربات وسيارتي “همر”، انطلقت من قاعدة حقل العمر النفطي باتجاه ريف ديرالزور الشرقي وصولاً لمدينة هجين ومن ثم مرت بالشحيل وحوائج ذيبان وبلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، وذلك لمراقبة واستطلاع المنطقة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قوات “التحالف الدولي”، سيرت دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 4 عربات انطلقت من حقل العمر النفطي إلى مدرسة “الباسل” في بلدة الحوايج شرقي دير الزور، وذلك لمراقبة واستطلاع المنطقة وفق إجراءات روتينية.