“التحالف الدولي” يعزل قائد فصيل “جيش سورية الحرة” فريد القاسم” ويعين خلفاً له

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعزل قوات “التحالف الدولي” لقائد فصيل “جيش سورية الحرة” العقيد “فريد القاسم” اليوم وتعيين قائداً جديداً للفصيل بدلاً عنه.

وفي التفاصيل، فقد عينت قوات “التحالف الدولي” المقدم “سالم العنتري” كقائد جديد لفصيل “جيش سورية الحرة”، كبديل عن العقيد “فريد القاسم”، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

والمقدم”سالم العنتري” منشق عن قوات النظام منذ العام 2012، وعمل مع عدة فصائل مسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ثم انتقل إلى مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية – الأردنية- العراقية، وانضم في العام 2018 لفصيل جيش “مغاوير الثورة” (جيش سورية الحرة حالياً).

ويضم جيش سورية الحرة مئات المقاتلين، بينهم ضباط وضباط صف منشقين عن قوات النظام، وأفراد مدنيين انخرطوا بالعمليات العسكرية ضد قوات النظام وانتسبوا للفصيل، ويقدر تعداد هؤلاء نحو 500 مقاتل لديهم الخبرة العسكرية الكافية نتيجة ما اكتسبوه خلال السنوات السابقة، ويخضع الأفراد لتدريبات مكثفة من قبل “التحالف الدولي” تركزت بعد التغير الذي حدث بقيادة الفصيل في تشرين الأول من العام 2022 الفائت.

وفرضت قوات “التحالف الدولي” اسم العقيد “فريد حسام القاسم”، كقائد جديد لجيش “مغاوير الثورة”، وتسلم مهامه في 4 شباط العام الفائت.