التحالف الدولي يعلن قتل 13 عنصراً بـ”داعش” في العراق وسورية

أعلنت قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الجمعة، قتل 13 عنصراً بالتنظيم في العراق وسورية، منذ بداية الشهر الحالي، وذلك قبل أقل من أربعة أشهر على إنهاء مهام القوات الأميركية القتالية في العراق.

وذكرت قوات التحالف، في بيان، “خلال شهر سبتمبر/ أيلول نفذت قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب)، والقوات الشريكة لنا من قوات الأمن العراقية والبشمركة وقوات سورية الديمقراطية عمليات متعددة ضد داعش، وتمكنت من ردع 13 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عن القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين في العراق وسورية”.

المصدر: العربي الجديد