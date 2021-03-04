التحالف الدولي يواصل تحركاته المتصاعدة في سورية ويستقدم تعزيزات جديدة من إقليم كردستان العراق نحو قواعده العسكرية بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس الرابع من آذار/مارس الجاري، دخول تعزيزات جديدة لقوات التحالف الدولي نحو الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخل رتل مؤلف من 35 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية من معبر الوليد الحدود مع إقليم كردستان العراق، واتجهت الشاحنات نحو القواعد العسكرية التابعة للتحالف في كل من تل بيدر بريف الحسكة وقاعدة رميلان العسكرية بريف القامشلي، وتعد هذه القافلة الخامسة عشر التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام وهي الأولى خلال الشهر الجاري.

وكان المرصد السوري نشر في 27 الشهر، دخول قافلة عسكرية جديدة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرق سورية، وتتألف القافلة من نحو 20 آلية مغلقة محملة بالمواد اللوجستية والعسكرية اتجهت إلى مدينة القامشلي نحو قواعدها العسكرية في المنطقة.