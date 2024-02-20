الترحيل بوابة جديدة للفصائل ووسيلة لفرض الإتاوات على المواطنين ضمن مناطق سيطرتها

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لتركيا ومنها فصيل “السلطان مراد” تعمد لاحتجاز المرحلين من تركيا إلى سوريا في قرية حوار كلس شمالي حلب الحدودية مع تركيا إلى حين دفع الإتاوات.

كما يفرض إتاوات على الراغبين بدخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب مقابل السماح لهم بالدخول إلى تركيا عبر مهربين “محسوبين” على الفصائل.

وتجبر الفرقة التاسعة في جرابلس المرحلين على دفع إتاوات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 دولار أمريكي، وأي شخص مرحل من بوابات جرابلس، باب السلامة يتم إجباره على دفع فدية مالية ما بين 1500 تركي إلى 100 دولار بحسب كل شخص، وأصبح الترحيل بوابة جديدة للفصائل ووسيلة لفرض الإتاوات على المواطنين.

في سياق ذلك، هناك العديد من المواطنين المرحلين من تركيا مجهولي المصير، ورغم السؤال والبحث عنهم من قبل ذويهم، يُعرف البعض منهم أنهم قابعون في سجون الفصائل، يقاسون أنواع العذاب إلى أن تدفع الإتاوة المالية.

وترحل شاب منذ شهر من تركيا إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة ورغم السؤال والبحث المتكرر عنه فلا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

ويأتي ذلك استمرارا للانتهاكات من قبل الفصائل الموالية لتركيا قد يكون بإيعاز مباشر أو مخفي من قبل القوات التركية.