التصعيد الروسي يتواصل على منطقة “بوتين-أردوغان” عبر تجدد القصف الجوي على مناطق في الريف الإدلبي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الجوي الروسي على محافظة إدلب، في ظل التصعيد الكبير المتواصل في الآونة الأخيرة ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات على مناطق في محيط دير سنبل بريف إدلب الجنوبي، وأطراف منطقة الشيخ بحر شمال غربي إدلب، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

المرصد السوري رصد أمس تجدد الغارات الجوية من المقاتلات الروسية على منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة محور الخضر في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية والشمالي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس أيضاً، إلى أن الطيران الحربي الروسي جدد قصفه على منطقة “خفض التصعيد”، حيث شنت المقاتلات الروسية صباح الخميس، غارات بلدة البارة الواقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي تضم نقطة عسكرية تركية، دون معلومات عن خسائر بشرية