التصفية الثالثة خلال ساعات.. مقتل عنصر سابق في ميليشيا “حزب الله” بمدينة حلب

محافظة حلب: قُتل عنصر سابق في ميليشيا حزب الله، جراء استهدافه بالرصاص المباشر من قِبل مسلحين مجهولين في حي الجميلة بمدينة حلب. ويُشار إلى أن القتيل كان ينشط مع الميليشيات في أحياء حلب الشرقية خلال الفترات الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد عمليات التصفية خلال الساعات الماضية إلى 3، وذلك بعد أن وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر سابق خاضع لعملية “تسوية” في وسط مدينة حماة، وشاب آخر ينحدر من قرية بيت صبيرة في ريف اللاذقية.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 567 أشخاص، هم: 546 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 18، هم: (18رجال، 0 سيدة)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم: ( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:210 هم: (197 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 84 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:108 هم: (106 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:42 هم: (39 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 23 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 34 هم: (34 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:24 هم: (24 رجل).

– دير الزور: 4 هم: (4 رجال).