التظاهرات السلمية المناهضة للنظام تتواصل في ساحة الكرامة مطالبة بإسقاط النظام والحرية للمعتقلين

محافظة السويداء: يواصل أبناء قرى وبلدات السويداء حراكهم السلمي المناهض للنظام، حيث تجمع اليوم العشرات في ساحة الكرامة، حاملين لافتات تؤكد مطالبهم حول تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254 وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد والإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان يوم أمس إلى تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء، للتظاهر ضد النظام السوري، وانطلقت الجموع من أمام مدرسة المتفوقين الثانية في المدينة، وجابوا الشوارع وصولاً إلى ساحة الكرامة، وطالبوا بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين.