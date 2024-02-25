“التنظيم” يشن هجوما مباغتا ويقتل عنصرا من “الدفاع الوطني” خلال جمع الكمأة في بادية الشولا

محافظة دير الزور: شن أفراد من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجوما مباغتا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة منطلقين من عمق البادية السورية، استهدفوا خلاله مجموعة من ميليشيا “الدفاع الوطني” خلال عملهم بجمع الكمأة في بادية الشولا جنوبي دير الزور، مما أدى لمقتل عنصر من الأخيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة في عمق البادية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 145 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

113 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 54 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و15 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 18 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 31 من العسكريين من ضمنهم عنصر من الدفاع الوطني قتل بجمع الكمأة، بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من المدنيين العاملين في جمع الكمأة

– 27 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و12 من التنظيم، واستشهاد 6 مدنيين.

– 4 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 13 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، واستشهاد 12 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران