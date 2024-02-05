“التنظيم” ينفذ هجوماً جديداً مستهدفاً مواقع وتجمعات قوات النظام في باديتي تدمر والسخنة شرقي حمص

محافظة حمص: شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على نقاط وتجمعات قوات النظام في باديتي تدمر والسخنة، شرقي حمص، حيث دارت اشتباكات متقطعة، فيما شاركت المقاتلات الحربية بتنفيذ عدة غارات استهدفت نقاط تمركز عناصر “التنظيم”، في حين لاتزال الاشتباكات على أشدها حتى اللحظة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 92 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

72 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 32 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 11 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 25 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

-15 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 32 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات الموالية لإيران، و7 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران