“التنظيم” يهاجم موقعا عسكريا في بادية تدمر ويقتل 5 عناصر.. والطائرات الحربية الروسية تشن ضربات في المنطقة

نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مسلحا على موقع عسكري تتمركز ضمنه قوات النظام ومسلحين موالين لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين العناصر، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية السورية، مما أدى لوقوع 5 قتلى من المدافعين دون معرفة هويتهم.

وبالتوازي مع الهجوم، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات على مواقع في بادية تدمر يعتقد أن خلايا “التنظيم” يتحصنون بها.

ويأتي ذلك، في ظل إعادة تموضع الميليشيات الإيرانية في سورية، بعد التلويح بضربة أمريكية مرتقبة.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية لـ”التنظيم” في شهر شباط بعد أن سجل 27 عملية في كانون الثاني الفائت.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 6 آخرين بجروح، نتيجة هجوم مباغت نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تحصن العناصر بالقرب من قلعة الرصافة جنوب الرقة، بالتزامن مع ذلك، شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على ذات المنطقة، فيما تم نقل القتيلين والجرحى من عناصر قوات النظام إلى المشفى العسكري في مدينة ديرالزور للعلاج.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 86 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

9 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

69 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 29 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 11 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 25 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 12 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 29 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و4 من التنظيم، و5 مجهولي الهوية قتلوا قرب المحطة الثالثة ببادية تدمر، واستشهاد مدني.

– 3 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران