“التنظيم” يهاجم نقطة عسكرية لـ”قسد” ويقتل عنصر بقوات “الدفاع الذاتي” في ريف ديرالزور

محافظة ديرالزور: قتل عنصر بقوات “الدفاع الذاتي”، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي.

على صعيد متصل، هاجم أفراد خلية من تنظيم “الدولة الإسلامية، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية موقعا عسكريا لـ”قسد” في جبل مدينة البصيرة شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري 46 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 25 قتيل، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و2 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين بينهم طفل.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 36 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين و3 مدنيين بينهم طفل

– 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.