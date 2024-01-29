“التنظيم” يباغت دورية لـ”قسد” ويقتل عنصر ويصيب آخرين بريف دير الزور

محافظة دير الزور: شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا من خلاله دورية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الحوايج بمنطقة ذيبان، مما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح بليغة تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأحصى المرصد السوري 18 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 9 قتلى، هم 6 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و1 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

13 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و1 مدني.

عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

عمليتان في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.