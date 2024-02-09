التنظيم يتبنى عملية اغتيال موظف في هيئة “الدفاع الذاتي” ضمن مناطق سيطرة “قسد”

التنظيم يتبنى عملية اغتيال موظف في هيئة “الدفاع الذاتي” ضمن مناطق سيطرة “قسد”

محافظة الحسكة: تبنت خلايا تنظيم الدولة الإسلامية عملية اغتيال موظف في هيئة “الدفاع الذاتي” بالرصاص المباشر أثناء تواجده برفقة عائلته بالقرب من منزله بحي المفتي في مدينة الحسكة بتاريخ 7 شباط الجاري، حيث استهدفه بالرصاص مسلحان يستقلان دراجة نارية.

وأحصى المرصد السوري 30 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 16 قتيل، هم: 12 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و3 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 22 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و2 مدني.

* 4 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 1 مدني .

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.