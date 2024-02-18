“التنظيم” يتبنى مسؤولية مقتل عنصر من مرتبات شعبة أمن الدولة التابعة للنظام قرب الحدود السورية-التركية

محافظة الحسكة: تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” عملية اغتيال عنصر من مرتبات شعبة أمن الدولة التابعة للنظام، الذي نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، وعثر على جثته في أرض زراعية على أطراف ثكنة عسكرية في ريف القامشلي تبعد مئات الأمتار عن الحدود السورية-التركية، وعلى جثته آثار طلقات نارية توضح أنه أعدم بالرصاص.

ويتبع “التنظيم” تكتيكا يجعل من إنهائه أمرا بالغ الصعوبة، حيث يستخدم الموالين له للقيام بالعمليات، في حين يستغله الموالين له أيضا عبر تصفية حساباتهم الشخصية وإلصاقها بـ”التنظيم”.