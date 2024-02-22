“التنظيم” يغتال عنصرين من الدفاع الذاتي في حي غويران بالحسكة

“التنظيم” يغتال عنصرين من الدفاع الذاتي في حي غويران بالحسكة

محافظة الحسكة: قتل عنصران بقوات الدفاع الذاتي نتيجة استهدافهما بالرصاص المباشر من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عند دوار الباسل في حي غويران بمدينة الحسكة، ثم لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد السوري 35 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 18 قتيل، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و3 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

26 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و2 مدني.

5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 4 من العسكريين و 1 مدني .

3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.