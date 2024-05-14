“التنظيم” يهاجم حاجزا لـ”قسد” ويقتل عنصر بريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب آخرين بجروح، إثر هجوم مسلحين من خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية”، على حاجز الوحدة الإرشادية، على مفرق الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج شرقي دير الزور، فيما استقدمت “قسد” تعزيزات عسكرية للمنطقة.

وأحصى المرصد السوري 112عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 61 قتيلا، هم: 41 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و6 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و10 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 93 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 29 من العسكريين و9 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة و4 من التنظيم.

– 11 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني.

– 8 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.