“التنظيم” يهاجم دورية لـ”قسد”.. والأخيرة تشن حملة مداهمات في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصران من “قسد” بجروح إثر استهداف خلايا “التنظيم”، سيارة نوع “جيب” كانت تقلهم في قرية جديد عكيدات شرق ديرالزور، وعلى خلفية الحادثة نفذت دورية” لقسد “حملة مداهمات في القرية اعتقلت على إثرها العديد من الأشخاص من المشتبهين بهم.

وأحصى المرصد السوري 163 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 83 قتيلا، هم: 53 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و11 من التنظيم، و19 مدني بينهم طفل ومشعوذة و4 حراس منشآت مدنية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 140 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 40 من العسكريين و13 مدني بينهم طفل ومشعوذة و7 من التنظيم.

– 13 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين، و4 من التنظيم، و1 مدني.

– 9 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و 5 مدنيين بينهم 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

– عملية في حلب، لم تسفر عن قتلى.