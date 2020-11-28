التوتر يتواصل في مدينة تل أبيض على خلفية الاقتتال المسلح بين مجموعة مدنية وعناصر من “الجبهة الشامية”

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توتراً متواصلاً تشهده مدينة تل أبيض ومناطق بمحيطها، على خلفية الاقتتال المسلح بين مجموعة مدنيين من طرف، وعناصر من “الجبهة الشامية” الموالية لأنقرة من جهة أخرى، حيث تدخل أطراف عسكرية ومدنية لفض النزاع، فيما قتل أحد عناصر الجبهة الشامية متأثراً بجراح جراء الاشتباكات.

ورصد المرصد السوري قبل ساعات، اشتباكات عنيفة دارت بين مجموعة من المدنيين، وعناصر من “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا في السوق الرئيسي لمدينة تل أبيض شمالي الرقة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، تسببت الاشتباكات بارتقاء مواطن برصاص عناصر “الجبهة الشامية” وسقوط 4 جرحى على الأقل من عناصر “أحرار الشرقية” الذين تدخلوا لفض النزاع الحاصل وسط سوق تل أبيض ومعلومات عن وقوع جرحى من المدنيين نتيجة تساقط رصاصات عشوائية فوق رؤوسهم في السوق، وتشهد تل أبيض استنفاراً لعناصر “الجبهة الشامية” الذين جلبوا تعزيزات عسكرية إلى المدينة، دون معرفة أسباب العراك المسلح حتى اللحظة، وسط حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي القاطنين في مدينة تل أبيض.