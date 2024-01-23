الثانية خلال ساعات.. وصول طائرة شحن أمريكية إلى قاعدة “التحالف” في حقل العمر شرق ديرالزور

محافظة دير الزور: هبطت طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، برفقة طائرة حربية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وتعتبر هذه الطائرة هي الثانية التي وصلت إلى قوات “التحالف الدولي” في شمال شرق سوريا، خلال اليوم، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، هبوط طائرة شحن أمريكية قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية وذخائر، في قاعدة خراب الجير التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” في ريف رميلان شمالي الحسكة.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

وبذلك يرتفع عدد المرات التي هبطت فيها طائرات أمريكية في قواعدها خلال الشهر 12 مرة.