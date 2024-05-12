الثانية في أقل من 24 ساعة.. اختطاف شاب من قبل عصابة مسلحة في ريف درعا

الثانية في أقل من 24 ساعة.. اختطاف شاب من قبل عصابة مسلحة في ريف درعا

محافظة درعا: اختطف أفراد عصابة مسلحة شاباً، من مكان عمله في بلدة إبطع بريف درعا، ووفقاً للمعلومات، فإن المختطف مدني ويعمل في محل “أدوات كهربائية في البلدة، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة باتجاه مدينة داعل، دون معرفة مصيره.

ويأتي ذلك، في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا، على خلفية عجز النظام عن ضبط الأمن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ أمس، اختطاف عصابة مسلحة مواطناً يعمل سائق سيارة على خط الأردن وسيارته بعد أن اعترض أفرادها طريقه في قرية عتمان بريف درعا وطالبوا ذويه بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي لقاء الإفراج عنه، ولايزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.