“الجبهة الوطنية” تستهدف بصواريخ الغراد تمركزات النظام على محاور شمال اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف بصواريخ الغراد نفذته فصائل “الجبهة الوطنية” استهدف مواقع قوات النظام على محاور شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، اشتباكات عنيفة دارت بين المجموعات الجهادية والفصائل المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى على محور قرية “الفطيرة” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قِبل الأخيرة التسلل نحو مواقع الأولى، حيث أسفرت المعارك عن مقتل 3 عناصر من قوات النظام، وجرح ثلاثة آخرين، بالإضافة لمقتل عنصرين من المجموعات الجهادية.

كما رصد المرصد السوري تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء الحدود السورية – التركية من مناطق سرمدا والدانا ودير حسان وصولاً إلى مناطق ريف حلب الغربي.