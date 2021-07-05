“الجبهة الوطنية” تُدمر قاعدة صواريخ موجهة على محاور إدلب.. والفتح المبين تستهدف تجمعات قوات النظام في الريف الجنوبي

استهدفت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، قاعدة صواريخ موجهة لقوات النظام على محور حزارين الملاجة بريف إدلب، ما أدى إلى تدميرها وإصابة عدد من عناصر قوات النظام، وسط معلومات عن وقوع قتلى أيضًا.

على صعيد متصل، استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام في قرية معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام البرية قد قصفت منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وصباح اليوم، بالقذائف الصاروخية والمدفعية، مناطق في كنصفرة والبارة وبينين وفليفل والفطيرة ومحيط مشون ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في المنصورة والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.