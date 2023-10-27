الجبهة الوطنية للتحرير تستهدف قوات النظام.. والأخيرة ترد بقصف قرى في الريف الحلبي

استهدفت الجبهة الوطنية للتحرير بصاروخ موجه مواقع وتجمعات قوات النظام على محور بالا بريف حلب الغربي، مما أدى لتدمير رشاش، وسط ورود معلومات عن جرحى.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بقذائف الهاون محيط قرى كفرتعال والأبزمو وكفرعمة غربي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن الطيران الحربي الروسي نفذ ضربتين جويتين، حيث طالت الضربة الأولى قرية السرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، أما الضربة الثانية طالت تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبذلك ترتفع عدد الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 3 ضربات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي سياق متصل، استهدفت فصائل “الفتح المبين” مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام على محور مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن سقوط جرحى.