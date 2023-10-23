الجريمة الثانية خلال ساعات ضمن مناطق النظام.. مقتل مواطن طعنا بأداة حادة بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: عثر أهالي على جثة مواطن مقتولاً طعنا بأداة حادة، على يد شخص أخر، بسبب خلاف شخصي بينهما، في قرية جديدة الفضل التابعة لناحية جديد عرطوز بريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، فيما تدخل السلطات المحلية وألقت القبض على مرتكبي الجريمة.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية خلال ساعات ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، مقتل مواطن بالرصاص وسط مدينة السويداء.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 171 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 191 شخص، هم: 42 سيدة، و129 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

–24 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و17 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 19 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و17 رجل و3 سيدات

– 22 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و18 رجل.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين