الجريمة الرابعة بمناطق “قسد” منذ مطلع العام .. مقتل رجل ستيني في ريف الرقة

محافظة الرقة: عثر أهالي على رجل ستيني مقتول بعيار ناري داخل سيارته على طريق المزارع شمالي الرقة، ضمن مناطق “قسد”.

يشار بأنه من قرية الحكومية بريف الرقة الشمالي، يعرف بأنه حسن السمعة، وميسور الحال، في حين لازالت أسباب ودوافع الجريمة مجهولة، والتحقيقات جارية لمعرفة ملابساتها.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 4 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 6 رجال، توزعوا على النحو التالي:

– رجل في دير الزور

– 5 في الرقة