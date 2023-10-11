الجريمة الثانية في مناطق “نبع السلام” في أقل من 48 ساعة.. مقتل شابة طعنا بالسكين في جريمة “غسل العار”

محافظة الحسكة: قتلت شابة طعنا بأداة حادة ( سكين)، على يد ابن أخيها، في جريمة “غسل العار” بقرية العزيزية بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن زوج المغدورة معتقل في سجون الشرطة العسكرية برأس العين.

يشار إلى أنها الجريمة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، ضمن مناطق “نبع السلام”.

وأشار المرصد السوري، في 9 من تشرين الأول الجاري، إلى إقدام شاب على قتل فتاتين من أقاربه بعد انتشار صور لهما “مخلة بالآداب” على إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة الشمالي، حيث أقدم الشاب على تعذيب الفتاتين بضربهما بشدة قبل أن يطلق عليهما الرصاص بالرأس والفم. وجاءت الحادثة بعد ابتزازهما من قبل قناة على تطبيق “تيليجرام” قبل نشر صورهما