“الجندرما” التركية تستهدف الباحثين عن ملاذ آمن بالرصاص الحي على الحدود السورية التركية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: عبر أكثر من 100 مواطن سوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، الحدود السورية التركية في ريف الدبارسية شمالي الحسكة، عبر طرق التهريب بعد التنسيق مع مهربين مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين الأجواء الضبابية في المنطقة، بهدف الهجرة إلى الخارج بحثا عن ملاذ آمن.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الباحثين تعرضوا إلى استهداف بالرصاص الحي من قبل عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما” دون معلومات عن سقوط ضحايا حتى اللحظة.

ويتعرض السوريين الباحثين عن ملاذ آمن لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما” من حيث التعذيب والقتل والتنكيل بهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 16 شباط الجاري، بأن عناصر الجندرما التركية عذب 15 سوريا في ولاية ماردين التركية، بعد أن جرى اعتقالهم في وقت سابق.

واتهمت تركيا السوريين بانتمائهم لعناصر “قسد”، ومن ثم جرى تسليمهم إلى الشرطة العسكرية ضمن منطقة “نبع السلام” بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، لتقوم الأخيرة بتعذيبهم وطلب فدية مالية قدرها 1500 دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم.

ووفقاً للمعلومات التي صرح بها بعض المفرج عنهم لنشطاء المرصد السوري فإن سجن الشرطة العسكرية الذي احتجروا بداخله سيء جداً وإن الكثير من المعتقلين صدرت بحقهم أحكام تصل بعضها إلى 10 سنوات بالإضافة إلى التعذيب الوحشي عبر الضرب والصعق الكهربائي والترهيب النفسي بكلاب بوليسبة مدربة، مؤكداً إن الفصيل الذي كان يجري عملية التحقيق مع المعتقلين هو فصيل “السلطان مراد” وإن العديد منا أفرج عنه بعد دفع المبالغ المالية ضخمة.