“الجندرما” التركية تسلم 15 سوريا للشرطة العسكرية والأخيرة تطلق سراحهم مقابل فدى مالية

محافظة الحسكة: عذب عناصر الجندرما التركية 15 سوريا في ولاية ماردين التركية، بعد أن جرى اعتقالتهم في وقت سابق.

واتهمت تركيا السوريين بإنتمائهم لعناصر “قسد”، ومن ثم جرى تسليمهم إلى الشرطة العسكرية ضمن منطقة “نبع السلام” بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، لتقوم الأخيرة بتعذيبهم وطلب فدية مالية قدرها 1500 دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم.

ووفقاً للمعلومات التي صرح بها بعض المفرج عنهم لنشطاء المرصد السوري فإن سجن الشرطة العسكرية الذي أحتجروا بداخله سيء جداً وإن الكثر من المعتقلين صدرت بحقهم أحكام تصل بعضها إلى 10 سنوات بالإضافة إلى التعذيب الوحشي عبر الضرب والصعق الكهربائي والترهيب النفسي بكلاب بوليسبة مدربة، مؤكداً إن الفصيل الذي كان يجري عملية التحقيق مع المعتقلين هو فصيل “السلطان مراد” وإن العديد منا أفرج عنه بعد دفع المبالغ المالية ضخمة.

وأشار المرصد السوري في 6 من شباط الجاري إلى إيقاف قوات حرس الحدود التابعة لقوات سوريا الديمقراطية 7 أشخاص كانوا متواجدين قرب الحدود لدخول الأراضي التركية، وتم تسليمهم لقوى الامن الداخلي، للتأكد من هوياتهم، فيما إذا كانوا مطلوبين أو تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم، في حال لم يكون مطلوبين بعد تعهدهم بعدم الاقتراب من الحدود مرة أخرى لدخول تركيا بطرق التهريب.