“الجندرما” التركية تطلق النار على المواطنين في أقصى شمال شرق سورية في وتحرم الأهالي من زراعة أراضيهم 

أطلق عناصر حرس الحدود التركي، النار على المواطنين في منطقة عين ديوار بريف الحسكة في أقصى الحدود الشمالية الشرقية لسورية، وذلك أثناء تجمع المدنيين قرب نهر دجلة، ما أدى إلى مغادرتهم المنطقة، دون تسجيل إصابات في صفوفهم.

كما تمنع قوات حرس الحدود التركي المواطنين الاقتراب من الأراضي الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، وتحرم الأهالي من زراعة محاصيلهم.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت، أصيب مزارعان برصاص “الجندرما” التركية، أثناء عملهم في بذار أراض زراعية قرب قريتي مزرا باني ومزرا خواري الحدوديتان بريف بلدة المالكية في محافظة الحسكة، حيث تم نقلهما إلى مشفى البلدة لتلقي العلاج.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 460 مدني، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.