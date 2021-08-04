الجندرما التركية تضرب شابًا على الحدود التركية-السورية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة شاب من أبناء قرية معرة حرمة بريف إدلب بجروح خطيرة أصيب بها على يد الجندرما التركية، اليوم، أثناء محاولته دخول الأراضي التركية من جهة ريف إدلب هربا من جحيم الحرب التي تدور منذ أكثر من عقد، طاحنة طموح الشباب وأحلامهم معها.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى478 مدني، من بينهم 87 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.