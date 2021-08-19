“الجندرما” التركية تقتل مواطنًا من أبناء قرية حدودية في ريف إدلب

“الجندرما” التركية تقتل مواطنًا من أبناء قرية حدودية في ريف إدلب

محافظة إدلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مواطن من أبناء قرية الزوف الحدودية في ريف إدلب الغربي، صباح اليوم، على يد حرس الحدود التركي، أثناء اقترابه من الجدار الحدودي التركي.

وتشهد الحدود التركية السورية تشديدًا أمنيًا من قبل عناصر الجندرما، فيما يعمل المهربون على اتباع أساليب جديدة لإدخال المواطنين إلى تركيا، عبر استخدام الأنفاق تحت الأرض.

وتبلغ تكلفة التهريب لشخص واحد مابين ألف و3 آلاف دولار أمريكي.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 479 مدني، من بينهم 87 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.