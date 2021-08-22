“الجندرما” التركية تقتل مواطنًا وتعذب آخرين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن من أبناء بلدة مركدة بريف الحسكة على يد الجندرما التركية داخل الأرضي التركية بعد عبوره الحدود إلى تركيا من قرية عطيشان الحدودية.

كما أصيب مواطن كان برفقته بجروح وكسور نتيجة تعرضه للضرب المبرح على يد عناصر الجندرما وطرده إلى الأراضي السورية عند قرية عطيشان غرب الدرباسية بنحو 12 كيلومتر.

وفي 18 آب، تعرض شابان لضرب عنيف من قبل حرس الحدود التركي، أثناء محاولتهما العبور إلى الأراضي التركية، ثم ألقو بهم من أعلى الجدار الحدودي إلى الجانب السوري.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى480 مدني، من بينهم 87 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.