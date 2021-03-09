“الجندرما” التركية تواصل استهداف السوريين على حدودها وتقتل شاب في ريف إدلب الشمالي الغربي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء محاولته عبور الحدود نحو تركيا من جهة مدينة دركوش الحدودية مع لواء إسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 466 مدني، من بينهم 85 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.