“الجندرما” تفتح النار على باحثين عن ملاذ آمن وتصيب شاب وسيدة في ريف إدلب الغربي

محافظة إدلب: أصيب شاب وسيدة بجراح، نتيجة استهدافهما برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولتهما العبور باتجاه تركيا من محيط قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 28 بينهم طفل تعداد المدنيين الذين وثق المرصد السوري استشهادهم برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” منذ مطلع العام 2023 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 46 بينهم طفلان و4 سيدات برصاص “الجندرما” أيضاً، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

-14 رجال بريف الحسكة ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام”

– رجل في ريف الرقة ضمن مناطق “نبع السلام”

-9 رجل بريف إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل

– 3 رجال بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “درع الفرات”

– طفل في ريف الحسكة ضمن مناطق الإدارة الذاتية