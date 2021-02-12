“الجندرما” تقتل طفلًا يعمل في أرض زراعية عند الحدود مع لواء إسكندرون غربي إدلب

“الجندرما” تقتل طفلًا يعمل في أرض زراعية عند الحدود مع لواء إسكندرون غربي إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استشهاد طفل برصاص عناصر “الجندرما” التركية، أثناء عمله مع جده في أرض زراعية تبعد 500 متر عن الجدار الحدودي في قرية سلهب بريف جسر الشغور الشمالي غربي إدلب.

ويستهدف عناصر حرس الحدود التركي بالرصاص، المواطنين أثناء اقترابهم من الشريط الحدودي، كما يطلق العناصر النار عشوائيًا منعًا لأي محاولة اقتراب منها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثّق، في 4 شباط، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حيلت التابعة لناحية حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 464 مدني، من بينهم 84 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.