“الجندرما” تقتل مهربًا وتصيب آخر على الشريط الحدودي مع تركيا غربي إدلب

محافظة إدلب- المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شاب وإصابة آخر برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية قرب الشريط الحدودي مع تركيا، من منطقة الحمبوشية بريف جسر الشغور الغربي.

يذكر أن الشاب يعمل في التهريب البشر وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 462 مدني، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.