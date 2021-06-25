 “الجندرما” تقل مواطنًا قرب مدينة حارم بريف إدلب

محافظة إدلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمش، استشهاد شاب من أبناء بلدة دير حافر بريف حلب، برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولته الدخول إلى تركيا من جهة حارم، في ريف إدلب الشمالي الغربي، عند الحدود مع لواء اسكندرون.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 477 مدني، من بينهم 86 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.