“بالصوت والصورة”.. “الجندرما” تُعذب شابين مهجرين من أبناء ريف حماة قرب معبر باب السلامة

حصل المرصد السوري على شريط مصور يظهر تعرض شابين للتعذيب الوحشي على يد الجندرما التركية، أثناء محاولتهما دخول الأراضي التركية، صباح اليوم، من جهة قرية إكدة قرب معبر باب السلامة بريف حلب الشمالي وفق ما أكده نشطاء المرصد السوري.

وظهر الشابان في حالة يرثى لها مخضبين بدمائهم وهم في حالة صحية حرجة.

والجدير بالذكر أنهم أشقاء مهجرين من بلدة مورك بريف حماة الجنوبي.

وفي 22 آب، استشهد طفل من أبناء قرية الجبين بريف حماة الشمالي، جراء استهداف عناصر الجندرما التركية بالرصاص الحي، مخيم العلي بالقرب من بلدة أطمة بريف إدلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 481 مدني، من بينهم 88 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.