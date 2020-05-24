الجنود الأتراك يشاركون الأهالي صلاة العيد في جبل الزاوية.. ومظاهرة مناوئة لقوات النظام في مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان إدلب المدينة عقب صلاة عيد الفطر، طالبوا خلالها بإسقاط النظام السوري، وعودة المهجرين قسراً بفعل العمليات العسكرية إلى مناطقهم، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن جنود أتراك عمدوا إلى تأدية صلاة العيد برفقة أهالي وسكان جبل الزاوية، حيث جرى رصد تواجدهم في مساجد بقرى بليون وشنان واحسم جنوب مدينة إدلب.

يذكر أن القوات التركية استقدمت آلاف الجنود على متن نحو 3400 آلية عسكرية إلى منطقة “خفض التصعيد”، وذلك منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في الخامس من شهر آذار/مارس الفائت.

فيما بلغ عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، أكثر من 6810 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، كما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.