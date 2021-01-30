الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

وفق بيان للجيش أشار فيه إلى محاولة مجموعة من الأشخاص التسلل إلى أراضي المملكة لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدرة

أعلن الجيش الأردني، السبت، إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص إلى البلاد من الأراضي السورية بغرض تهريب مخدرات.

جاء ذلك وفق ما بثه الجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول (لم يسمه).

وقال المصدر، إنه تم “تطبيق قواعد الاشتباك” مع مجموعة من الأشخاص حاولوا التسلل إلى أراضي البلاد من سوريا.

وأوضح أن أفراد المجموعة تراجعوا إلى داخل العمق السوري.

وأفاد المصدر، أنه “بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 362 كف (قالب) من مادة الحشيش المخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة”.

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية، مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من جارتيه الشمالية والشرقية، سوريا والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.

المصدر: الاناضول