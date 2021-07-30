الجيش الأردني يصيب متسللين ويقبض على أحدهم خلال إحباط محاولتي تهريب مخدارت من الاراضي السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الجمعة، على واجهتها محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال المصدر إنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد الأشخاص وإصابة العديد منهم وفرار بقية الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش منطقتي التهريب تم العثور على (362600) حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة و(273) كف من مواد الحشيش المخدر بالإضافة إلى سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن يحتوي على 30 طلقة لنفس السلاح وجهاز رؤية ليلي، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.