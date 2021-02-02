الجيش الإسرائيلي يقبض على راع خلال كمين على الحدود السورية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن “قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ألقت القبض على راع اخترق الحدود من سوريا، خلال كمين نصب على الحدود السورية”.

وقال أدرعي في “تويتر”: “ألقت قوات جيش الدفاع خلال كمين نصب على الحدود السورية القبض على راع اخترق الحدود من سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود”، مشيرا إلى أنه “تم نقل الراعي إلى قوات الأمن للتحقيق”. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “جيش الدفاع لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل”. المصدر: RT