الجيش التركي يطلق النار ويصيب مواطن في أرضه بالقرب من إحدى النقاط التركية في ريف إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق عناصر أتراك في إحدى النقاط التركية ببلدة بنش بريف إدلب النار، ليلة أمس، تجاه سيارة مدنية في الأراضي الزراعية للبلدة، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة تم نقله إلى مشفى باب الهوى لإدخاله إلى تركيا لتلقي العلاج.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الشاب ذهب إلى أرضه الملاصقة للنقطة التركية، وأطلق النار على لصوص كانوا يسرقون معداته الزراعية، في حين أطلق عناصر القوات التركية النار عليه، بعد أن اعتقدوا أن الرصاص يستهدفهم.

وقالت مصادر أهلية، بأن القوات التركية كانت تمنعه من الوصول إلى أرضه لقربها من النقطة التركية، ما دفعه لفتح النيران عليهم بقصد التعبير عن غضبه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم، في 6 أيلول، بأن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة نوع “سانتفيه”، أطلقوا النار على عدد من الجنود الأتراك في محيط قاعدتهم العسكرية الواقعة في بلدة “معترم” في محيط مدينة أريحا جنوب إدلب، ما تسبب بمقتل جندي، وإصابة آخر.

وكان المرصد السوري رصد، في 29 آب الفائت، تفجير آلية مفخخة وهجوم مسلح استهدف نقطة تركية في قرية سلة الزهور غرب إدلب.