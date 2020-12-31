الجيش التركي يعتزم «مواصلة أنشطته بحزم» في سوريا والعراق وليبيا

أعلنت تركيا أن جيشها سوف «يواصل أنشطته بحزم» في سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدى تفقده اليوم (الخميس)، القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا في ولاية كيليس جنوبي تركيا.

وقال أكار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «أمن الحدود والشعب التركي معرضان للخطر والتهديد، ما دام الإرهابيون يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق البلدين الجارين». وأكد أنه «انطلاقا من الثقة الكبيرة التي أودعها الشعب جيشه، ستواصل القوات المسلحة التركية أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمال العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجه».

وأضاف: «الجيش في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكل الدول الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا».

يشار إلى أن الجيش التركي ينشر قوات في شمال سوريا والعراق وليبيا، ودعم مؤخرا أذربيجان في قتالها ضد أرمينيا بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

المصدر:الشرق الاوسط